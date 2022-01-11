Лука Модрич согласовал новый контракт с Реалом

Опытный хавбек продлит соглашение еще на год

  • 11.01.2022 01:25
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Лука Модрич согласовал новый контракт с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в ближайшее время продлит контракта с клубом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 36-летний хорват согласовал с клубом соглашение до января 2023 года. Вскоре «Реал» объявит об этом официально.

В текущем сезоне Модрич провел 20 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет подписать Модрича.

Источник — твиттер Николо Скиры

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