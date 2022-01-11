Лука Модрич согласовал новый контракт с Реалом

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в ближайшее время продлит контракта с клубом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, 36-летний хорват согласовал с клубом соглашение до января 2023 года. Вскоре «Реал» объявит об этом официально.
В текущем сезоне Модрич провел 20 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет подписать Модрича.
Источник — твиттер Николо Скиры
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