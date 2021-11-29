Модрич готов перейти в Манчестер Сити

Опытный полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в английском клубе

  • 29.11.2021 14:43
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Модрич готов перейти в Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич готов перейти в «Манчестер Сити» будущим летом.

Контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца июня, после чего игрок станет свободным агентом. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в том, чтобы бесплатно подписать опытного футболиста.

«Реал» предложил Модричу новый годичный контракт, но хорватский хавбек хочет получить минимум двухлетнее соглашение.

Модрич защищает цвета «Реала» после перехода из «Тоттенхэма» летом 2012 года за €35 миллионов. В текущем сезоне Лука провел за «сливочных» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость хавбека составляет €10 миллионов.

Источник — Superdeporte

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