Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги, который состоялся 10 января.
Эcпаньол – Эльче – 1:2. Видео голов и обзор матча
Голы: Рауль Де Томас, 45+3 – Пере Милья, 6, 14.
События матча
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эльче).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эльче).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.