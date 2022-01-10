Коморские острова
0 : 1
Габон
10.01.2022, FT

Большое сальто. Сборная Габона с победы начала Кубок африканских наций

Команда Коморских островов неудачно начала турнир в Камеруне

  • 10.01.2022 23:35
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Большое сальто. Сборная Габона с победы начала Кубок африканских наций
© Twitter. Аарон Бупендза

В матче первого тура Кубка африканских наций сборная Габона победила команду Коморских островов (1:0).

Единственный мяч на 16-й минуте забил Арон Бупендза, после чего радостно сделал исполнил сальто.

После первого тура в группе C Марокко и Габон набрали по 3 очка. Гана и Коморские острова пока что идут без зачетных баллов.

Кубок Африки

Группа C. 1-й тур, 10 января

Коморские острова – Габон – 0:1

Голы: Бупендза, 16.

Коморские острова: Аамада, Абдалла (Баширу, 46), Заари, М'Даома (Абду, 77), М'Шангама, Абдулла (Моньи, 77), Юссуф (Абубакари, 66), Бакари, Мохамед (Маттуар, 46), Бен Набуан, Мусса.

Габон: Амоном, Обисса, Экюэль Манга, Обьянг, Палюн, Канга, Амека Очанга (Мартинссон Нгуали, 58), Бийого Поко, Бупендза (Самбисса, 78), Аллевина (Энем-Элла, 66), Буанга.

Предупреждения: Абдалла, 45 – Бийого Поко, 61.

Судья: Камаку.

Турнирные таблицы

Источник — Sport.ua

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