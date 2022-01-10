Журналист: обстоятельства давят на Шевченко и требуют результата сейчас

Руслан Свирин высказал свое мнение о ситуации с наставником «Дженоа»

  • 10.01.2022 23:19
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Журналист: обстоятельства давят на Шевченко и требуют результата сейчас
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Руслан Свирин в Facebook высказал свое мнение о ситуации с украинским наставником «Дженоа» Андреем Шевченко:

«Итак, накануне Шевченко не был на тренерском мостике «Дженоа» из-за COVID-19. Когда наставники отсутствуют во главе команды по уважительной причине в проигранном матче, их не увольняют. В таких случаях рука не поднимется делать оргвыводы даже у непрогнозируемых владельцев. Это не по-джентльменски. Еще и компенсация при разрыве контракта предусмотрена.

С другой стороны, обстоятельства давят и требуют результата сейчас. Потому что в Италии футбол – культовый вид спорта. А подопечные Шевченко проиграли дома такому же безликому соседу по турнирной таблице. За результат, как известно, всегда отвечает главный тренер. Хоть в футболе понятно, с кого спрашивать.

Поэтому Шевченко со своей 9-матчевой безвыигрышной серией в чемпионате Италии находится под ударом. Но как минимум до следующего понедельника, когда «Дженоа» сыграет во Флоренции против «Фиорентины», у Шевы есть неприкосновенность. К тому же он еще инфицирован и лечится. По другим источникам – вотум доверия Шевченко будет до 13 января, когда «Дженоа» в Кубке Италии сыграет с «Миланом».

Источник — Facebook

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