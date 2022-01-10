Экс-хавбек Динамо отправился на сборы с Черноморцем

В одесской команде теперь 2 футболиста с фамилией Кузык – Орест и Денис

  • 10.01.2022 22:46
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  • 1 комментарий
Экс-хавбек Динамо отправился на сборы с Черноморцем
© ФК Рух Львов. Орест Кузык

Вместе с «Черноморцем» на учебно-тренировочные сборы в Турцию прибыл 26-летний полузащитник воспитанник «Динамо» Орест Кузык, который накануне по согласию сторон расторг контракт с львовским «Рухом».

Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией. В осенней части чемпионата в составе «моряков» играл арендованный у киевского «Динамо» Денис Кузык.

Одесский «Черноморец» с проблемами добрался Турции. Вылетая из Одессы до Стамбула в 15:25, самолет взял курс на этот город с опозданием. По прилету к пункту назначения команде пришлось ожидать воздушное судно на Анталью. В итоге к месту дислокации – отелю «Лимак Атлантис» в Белеке  «Черноморец» приехал почти в 01:30 ночи.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Паша Ответин
    online
    Паша Ответин, 10.01.2022 23:31
    0
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