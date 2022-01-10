Экс-хавбек Динамо отправился на сборы с Черноморцем

Вместе с «Черноморцем» на учебно-тренировочные сборы в Турцию прибыл 26-летний полузащитник воспитанник «Динамо» Орест Кузык, который накануне по согласию сторон расторг контракт с львовским «Рухом».
Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией. В осенней части чемпионата в составе «моряков» играл арендованный у киевского «Динамо» Денис Кузык.
Одесский «Черноморец» с проблемами добрался Турции. Вылетая из Одессы до Стамбула в 15:25, самолет взял курс на этот город с опозданием. По прилету к пункту назначения команде пришлось ожидать воздушное судно на Анталью. В итоге к месту дислокации – отелю «Лимак Атлантис» в Белеке «Черноморец» приехал почти в 01:30 ночи.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-b all.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.