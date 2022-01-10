Стивен ДЖЕРРАРД: «Коутиньо – выдающийся футболист»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал подписание хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо:

«Он выдающийся футболист, который может похвастаться весьма впечатляющим резюме, в котором много элитных наград. Я очень доволен тем, что нам удалось его пригласить, и я с нетерпением жду начала работы с ним.

Он игрок, с которым мне очень нравилось играть в прошлом, и я знаю, что всем в «Астон Вилле» пойдет на пользу его качество и опыт. Его присутствие будет неоценимо, учитывая травмы, а Кубок Африки сократил наши возможности в атаке».

Напомним, ранее Коутиньо и Джеррард вместе играли за «Ливерпуль».