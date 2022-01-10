Стивен ДЖЕРРАРД: «Коутиньо – выдающийся футболист»

Наставник «Астон Виллы» доволен новичком команды

  • 10.01.2022 21:45
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Стивен ДЖЕРРАРД: «Коутиньо – выдающийся футболист»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал подписание хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо:

«Он выдающийся футболист, который может похвастаться весьма впечатляющим резюме, в котором много элитных наград. Я очень доволен тем, что нам удалось его пригласить, и я с нетерпением жду начала работы с ним.

Он игрок, с которым мне очень нравилось играть в прошлом, и я знаю, что всем в «Астон Вилле» пойдет на пользу его качество и опыт. Его присутствие будет неоценимо, учитывая травмы, а Кубок Африки сократил наши возможности в атаке».

Напомним, ранее Коутиньо и Джеррард вместе играли за «Ливерпуль».

Источник — ФК Астон Вилла

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