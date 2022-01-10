Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Александрия? Вариантов особо много не было»

Украинский полузащитник Владислав Калитвинцев прокомментировал подписание контракта с «Александрией»:
«В принципе вариантов особо много не было. Знал, что «Александрия» – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение. Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе».
Предыдущим клубом Калитвинцева была «Десна». На его счету 3 гола и 4 ассиста в 17 матчах за черниговский клуб в нынешнем сезоне.
Источник — ФК Александрия
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