Марокко и Гвинея одержали минимальные победы в Кубке африканских наций

В Камеруне продолжается первый тур Кубка африканских наций.
Марокко и Гвинея одержали минимальные победы (1:0) в Кубке африканских наций – над Ганой и Малави соответственно.
Кубок Африки
1-й тур, 10 января
Группа C
Марокко – Гана – 1:0
Гол: Буфаль, 83.
Группа B
Гвинея – Малави – 1:0
Гол: Силла, 35.
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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