Илья МАРЧЕНКО: «Был вообще не готов к Australian Open»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал свой вылет в первом раунде квалификации Australian Open-2022:
«Начну наверное с подготовки. После инъекции стволовых клеток я не мог тренироваться 21 день. Затем, в то время как все вокруг болеют коронавирусом, я подхватил какую-то инфекцию и пропил курс антибиотиков. В целом не тренировался больше месяца. Поэтому к Australian Open я вообще был не готов.
Но так как я профессионал и это моя работа, то все-таки прилетел сюда. Призовые достаточно большие даже в квалификации чтоб пропускать такой турнир. Плюс могло повезти с сеткой. Это «мэйджор», всякое случается. Были и отказы сегодня.
В целом я доволен - отыграл длительный матч и не травмировался. Для меня сейчас это самое главное. Теперь можно возвращаться домой и начинать нормальную предсезонную подготовку. Так что следующие пару недель я ничего не играю. По правде говоря, даже при этом всем у меня были шансы зацепиться сегодня. Но надо было выигрывать в двух партиях, на три сета я уже совсем не был готов».
Источник — Большой теннис Украины
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