Илья МАРЧЕНКО: «Был вообще не готов к Australian Open»

Украинский теннисист не прошел квалификацию

  • 10.01.2022 19:08
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Илья МАРЧЕНКО: «Был вообще не готов к Australian Open»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал свой вылет в первом раунде квалификации Australian Open-2022:

«Начну наверное с подготовки. После инъекции стволовых клеток я не мог тренироваться 21 день. Затем, в то время как все вокруг болеют коронавирусом, я подхватил какую-то инфекцию и пропил курс антибиотиков. В целом не тренировался больше месяца. Поэтому к Australian Open я вообще был не готов.

Но так как я профессионал и это моя работа, то все-таки прилетел сюда. Призовые достаточно большие даже в квалификации чтоб пропускать такой турнир. Плюс могло повезти с сеткой. Это «мэйджор», всякое случается. Были и отказы сегодня.

В целом я доволен - отыграл длительный матч и не травмировался. Для меня сейчас это самое главное. Теперь можно возвращаться домой и начинать нормальную предсезонную подготовку. Так что следующие пару недель я ничего не играю. По правде говоря, даже при этом всем у меня были шансы зацепиться сегодня. Но надо было выигрывать в двух партиях, на три сета я уже совсем не был готов».

Источник — Большой теннис Украины

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