Марченко уступил в первом раунде квалификации Australian Open

В понедельник украинский теннисист Илья Марченко (№163 ATP) выступил в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге отбора украинец уступил с Есукэ Ватануки из Японии (№266 ATP). Украинец потерпел поражение в трех сетах и завершил выступления.
Australian Open. Квалификация
Илья Марченко - Есукэ Ватануки - 4:6, 6:4, 1:6
Ранее другой украинец Виталий Сачко вышел во второй круг отбора на Australian Open.
Источник — Sport.ua
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