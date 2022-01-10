Марченко уступил в первом раунде квалификации Australian Open

Украинец не смог преодолеть отбор

  • 10.01.2022 10:24
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  • 1 комментарий
Марченко уступил в первом раунде квалификации Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

В понедельник украинский теннисист Илья Марченко (№163 ATP) выступил в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге отбора украинец уступил с Есукэ Ватануки из Японии (№266 ATP). Украинец потерпел поражение в трех сетах и завершил выступления. 

Australian Open. Квалификация
Илья Марченко - Есукэ Ватануки - 4:6, 6:4, 1:6

Ранее другой украинец Виталий Сачко вышел во второй круг отбора на Australian Open.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 10:26 (изменен)
    0
    Говорят, что Илья травму колена не залечил, так что исход матча ожидаемый
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