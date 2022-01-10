Сачко вышел во второй круг квалификации Australian Open

Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В матче первого круга 24-летний теннисист обыграл Зизу Бергса из Бельгии (№192 ATP). Бельгиец снялся по ходу третьего сета.
Australian Open. Квалификация
Зизу Бергс - Виталий Сачко - 6:3, 6:7 (5:7), 3:2 (отказ)
В следующем раунде Сачко встречи сразится против Николы Милоевича (№138 ATP) или Николаса Кикера (№216 ATP).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.