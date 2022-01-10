Сачко вышел во второй круг квалификации Australian Open

Украинец одержал победу на отказе соперника

  • 10.01.2022 07:00
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Сачко вышел во второй круг квалификации Australian Open
© ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) с победы стартовал в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

В матче первого круга 24-летний теннисист обыграл Зизу Бергса из Бельгии (№192 ATP). Бельгиец снялся по ходу третьего сета.

Australian Open. Квалификация
Зизу Бергс - Виталий Сачко - 6:3, 6:7 (5:7), 3:2 (отказ)

В следующем раунде Сачко встречи сразится против Николы Милоевича (№138 ATP) или Николаса Кикера (№216 ATP).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 07:00
    0
    Давно Виталику так не фартило я за ним следил весь прошлый год, наоборот не везло в финале Перуджа играл с травмой, хотя был чуть ли не в лучшей своей форме в карьере, дальше Милоевич которые не специалист харда, можно попробовать дойти до решающего матча!
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