ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус потерял Кьезу до конца сезона

«Ювентус» официально подтвердил информацию о том, что форвард команды Федерико Кьеза получил повреждение крестообразных связок колена. Это случилось во вчерашнем матче Серии А против «Ромы» (победа 4:3).

В ближайшее время Кьеза перенесет операцию. Точные сроки восстановления Кьезы не сообщаются, но, по всей видимости, в нынешнем сезоне он уже не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего итальянского форварда 4 гола и 4 ассиста в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.