ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус потерял Кьезу до конца сезона

У форварда повреждение крестообразных связок колена

  • 10.01.2022 18:10
  • 944 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус потерял Кьезу до конца сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» официально подтвердил информацию о том, что форвард команды Федерико Кьеза получил повреждение крестообразных связок колена. Это случилось во вчерашнем матче Серии А против «Ромы» (победа 4:3).

В ближайшее время Кьеза перенесет операцию. Точные сроки восстановления Кьезы не сообщаются, но, по всей видимости, в нынешнем сезоне он уже не сыграет.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего итальянского форварда 4 гола и 4 ассиста в 18 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Источник — ФК Ювентус

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 10.01.2022 18:14
    +3
    Жесть, большая потеря для Юве, здоровья.
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