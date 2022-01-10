Подозрение на разрыв крестов: Кьеза получил серьезную травму

Форвард туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:3).

По данным источника, у футболиста может быть разрыв крестообразной связки колена. В таком случае он пропустит остаток сезона. После игры Кьеза не мог самостоятельно передвигаться.

24-летний итальянец в этом сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил четыре мяча, а также сделал четыре голевые передачи.