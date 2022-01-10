Подозрение на разрыв крестов: Кьеза получил серьезную травму

Лидер «Ювентуса» вылетел на длительный срок

  • 10.01.2022 03:03
  • 47 просмотров
  • 0 комментариев
Подозрение на разрыв крестов: Кьеза получил серьезную травму
© Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Форвард туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (4:3).

По данным источника, у футболиста может быть разрыв крестообразной связки колена. В таком случае он пропустит остаток сезона. После игры Кьеза не мог самостоятельно передвигаться.

24-летний итальянец в этом сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах и забил четыре мяча, а также сделал четыре голевые передачи.

Источник — DAZN

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности