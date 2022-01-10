Барселона продлила контракт с Юмтити с понижением зарплаты

«Барселона» продлила до 2026 года контракт с защитником Самуэлем Юмтити. По информации испанских СМИ, зарплата французского защитника сократилась на 10%.
Снижение зарплаты Юмтити и уход в «Астон Виллу» Филиппе Коутиньо позволит «Барселоне» вписаться в лимит потолка зарплат и заявить на сезон своего новичка Феррана Торреса.
В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Юмтити всего 1 матч за «Барселону» во всех турнирах.
Источник — Mundo Deportivo
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