Барселона продлила контракт с Юмтити с понижением зарплаты

«Барселона» продлила до 2026 года контракт с защитником Самуэлем Юмтити. По информации испанских СМИ, зарплата французского защитника сократилась на 10%.

Снижение зарплаты Юмтити и уход в «Астон Виллу» Филиппе Коутиньо позволит «Барселоне» вписаться в лимит потолка зарплат и заявить на сезон своего новичка Феррана Торреса.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего Юмтити всего 1 матч за «Барселону» во всех турнирах.