Дарья СНИГУР: «Четких задач перед собой не ставила»

Украинская теннисистка Дарья Снигур рассказала о дебютной победе в квалификации Australian Open.



«Судя по тому, что я прошла первый круг, можно сказать, к турниру я подготовилась хорошо. Четких задач перед собой я не ставила, хочу лишь сыграть как можно больше матчей и запастись опытом.



Что до Сепеде, то я знала – она чистая грунтовичка и стоило ожидать, что будет тяжелый, вязкий теннис, долгие розыгрыши. Так и вышло. Каждый гейм мог стать переломным, ведь очень много из них завершились на ровно.



На победу отреагировала сдержанно. Усталость накопилась такая, что после матча еще толком не понимала, что впервые прошла стартовый круг на ТБШ. Спустя лишь несколько часов смогла осознать факт победы и взвешенно ее оценить», – сказала Снигур.