Дарья СНИГУР: «Четких задач перед собой не ставила»

Украинская теннисистка - о победе в первом круге квалификации

  • 10.01.2022 16:10
  • 224 просмотра
  • 1 комментарий
Дарья СНИГУР: «Четких задач перед собой не ставила»
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур рассказала о дебютной победе в квалификации Australian Open.
 
«Судя по тому, что я прошла первый круг, можно сказать, к турниру я подготовилась хорошо. Четких задач перед собой я не ставила, хочу лишь сыграть как можно больше матчей и запастись опытом.
 
Что до Сепеде, то я знала – она чистая грунтовичка и стоило ожидать, что будет тяжелый, вязкий теннис, долгие розыгрыши. Так и вышло. Каждый гейм мог стать переломным, ведь очень много из них завершились на ровно.
 
На победу отреагировала сдержанно. Усталость накопилась такая, что после матча еще толком не понимала, что впервые прошла стартовый круг на ТБШ. Спустя лишь несколько часов смогла осознать факт победы и взвешенно ее оценить», – сказала Снигур.

Источник — XSport

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 16:26 (изменен)
    0
    Можно пройти в основу заработать хорошие деньги, по сетке Машарова, если не пойдут подачи может и слить, а в финале возможно ещё одна грунтовичка Эррани
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