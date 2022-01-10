Australian Open. Снигур и Бондаренко вышли в полуфинал квалификации

Стартовые матчи квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису удачно сложились для Катерины Бондаренко (№207 WTA) и Дарьи Снигур (№153 WTA).
Обе украинки одержали победы. Снигур разобралась с Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая (№194 WTA), а Бондаренко выиграла у Шарлотты Кемпенарс-Поч из Австралии (№1467 WTA).
Australian Open. Первый круг квалификации
Дарья Снигур – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:3, 3:6, 6:2
Катерина Бондаренко – Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия) – 5:7, 6:3, 6:2
В следующем раунде Бондаренко сразится против Ребекки Марино (№145 WTA), а соперницей Снигур будет Ребека Масарова (№163 WTA).
Источник — Sport.ua
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