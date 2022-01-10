Australian Open. Снигур и Бондаренко вышли в полуфинал квалификации

Украинские теннисистки продолжат борьбу за выход в основную сетку

  • 10.01.2022 05:05
  • 177 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Снигур и Бондаренко вышли в полуфинал квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Стартовые матчи квалификационного раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису удачно сложились для Катерины Бондаренко (№207 WTA) и Дарьи Снигур (№153 WTA).

Обе украинки одержали победы. Снигур разобралась с Вероникой Сепеде Роиг из Парагвая (№194 WTA), а Бондаренко выиграла у Шарлотты Кемпенарс-Поч из Австралии (№1467 WTA).

Australian Open. Первый круг квалификации

Дарья Снигур – Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) – 6:3, 3:6, 6:2

Катерина Бондаренко – Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралия) – 5:7, 6:3, 6:2

В следующем раунде Бондаренко сразится против Ребекки Марино (№145 WTA), а соперницей Снигур будет Ребека Масарова (№163 WTA).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 10.01.2022 05:57
    0
    молодці дівчата!
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    Spectra
    Spectra, 10.01.2022 05:15
    0
    Вымучили обе, может Снигур эта победа предаст уверенности у обоих дальше подаванки которых Элина на ЮСО обыгравала, как обои держать подачу шансов не много
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