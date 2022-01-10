Сачко рассказал о непростом дебюте на Открытом чемпионате Австралии

Украинский теннисист Виталий Сачко рассказал о дебютном поединке на Australian Open.



«Матч был очень тяжелый. Соперник играл первые два сета очень здорово, бывали у него и проблески, и простые ошибки, но в целом мы боролись за каждое очко. Могу отметить, что я в принципе хорошо подавал. Благодаря подаче я просто выигрывал очки, удавалось атаковать. После приема тоже получалось играть активно, но не так часто, потому что Бергс хорошо подавал, и мне на его геймах было тяжело цепляться. Первые полтора сета я боролся с жарой, но потом получилось адаптироваться, и в физическом плане стало чуть легче.



Своего соперника я знал, видел его на других турнирах, знал, что он очень хорошо подает и играет агрессивно. Корты здесь довольно быстрые, нужно было бороться за каждый мяч и не давать ему преимущество, играть самому в активный теннис.



Организации такого уровня я еще никогда не видел. На турнире АТР в Вене все было шикарно, но здесь просто высочайший уровень. Все очень нравится, можно сказать от отеля и буквально до стирки. Здесь все условия для игры есть, так что, я бы сказал, просто выходи играй и наслаждайся. Есть ли какое-то разочарование? Только то, что пока приходится играть на более маленьких кортах без зрителей. Но это если совсем уж придираться. А так мне кажется, что здесь если что-то и может разочаровать, то только поражение», – сказал Сачко.