Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 250 в Аделаиде.
В матче первого раунде украинка, которая преодолела квалификацию, встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии (№48 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №4 после встречи Потапова – Бренгл. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, Ястремская проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против обидчицы Элины Свитолиной американки Мэдисон Киз (№87 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
Источник — Sport.ua
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