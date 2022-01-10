Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№102 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 250 в Аделаиде.



В матче первого раунде украинка, которая преодолела квалификацию, встретится с Терезой Мартинцовой из Чехии (№48 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №4 после встречи Потапова – Бренгл. Ориентировочное время начала поединка – 04:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, Ястремская проиграла.



В следующем раунде победительница встречи сразится против обидчицы Элины Свитолиной американки Мэдисон Киз (№87 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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