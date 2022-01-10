Американка Киз прокомментировала победу над Свитолиной

Американка Мэдисон Киз прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках турнира в WTA 250 в Аделаиде.



«Успешная игра на приеме сегодня была одной из главных составляющих моей игры, которая позволила добиться успеха.



Очень довольна своей предсезонной подготовкой, которая продолжалась два месяца. Было много фитнеса, но я рада, что мы с командой проделали столько работы. Чувствую себя отлично.



Сейчас я стараюсь жить одним днем, в прошлом году я слишком много думала о победах и поражениях, не получала такого удовольствия от игры в теннис. В этом сезоне настраиваюсь получать удовольствие от каждого момента соревновательной борьбы, буду делать все, что смогу», – сказала Мэдисон.



В следующем раунде Киз сразится против Даяны Ястремской (№102 WTA) или Терезы Мартинцовой (№48 WTA).