Американка Киз прокомментировала победу над Свитолиной

Американка Мэдисон Киз прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках турнира в WTA 250 в Аделаиде.
«Успешная игра на приеме сегодня была одной из главных составляющих моей игры, которая позволила добиться успеха.
Очень довольна своей предсезонной подготовкой, которая продолжалась два месяца. Было много фитнеса, но я рада, что мы с командой проделали столько работы. Чувствую себя отлично.
Сейчас я стараюсь жить одним днем, в прошлом году я слишком много думала о победах и поражениях, не получала такого удовольствия от игры в теннис. В этом сезоне настраиваюсь получать удовольствие от каждого момента соревновательной борьбы, буду делать все, что смогу», – сказала Мэдисон.
В следующем раунде Киз сразится против Даяны Ястремской (№102 WTA) или Терезы Мартинцовой (№48 WTA).
Источник — Sport.ua
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