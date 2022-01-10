В Манчестер Юнайтед уверены, что Кавани останется в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что Эдинсон Кавани не покинет команду в зимнее трансферное окно.
«Я разговаривал с Эдинсоном Кавани почти полчаса. Он сказал мне, что обязательно останется в «Манчестер Юнайтед» в январе этого года. Я могу положиться на него в том, что он сделает все возможное и станет образцом для подражания для молодых игроков», — сказал Рангник.
В этом сезоне Кавани сыграл 8 матчей в АПЛ, забил 2 мяча.
Ранее сообщалось, что «Коринтианс» включился в борьбу за Кавани.
Источник — Sky Sports
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