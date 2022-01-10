В Манчестер Юнайтед уверены, что Кавани останется в клубе

Форвард пообещал Ральфу Рангнику

  • 10.01.2022 07:28
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В Манчестер Юнайтед уверены, что Кавани останется в клубе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что Эдинсон Кавани не покинет команду в зимнее трансферное окно.

«Я разговаривал с Эдинсоном Кавани почти полчаса. Он сказал мне, что обязательно останется в «Манчестер Юнайтед» в январе этого года. Я могу положиться на него в том, что он сделает все возможное и станет образцом для подражания для молодых игроков», — сказал Рангник.

В этом сезоне Кавани сыграл 8 матчей в АПЛ, забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» включился в борьбу за Кавани.

Источник — Sky Sports

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