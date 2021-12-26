Коринтианс включился в борьбу за Кавани

Звездный форвард может оказаться в Бразилии

  • 26.12.2021 11:22
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Коринтианс включился в борьбу за Кавани
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вскоре покинет клуб.

Главным претендентом на футболиста является «Барселона», но, как сообщает источник, в борьбу включился «Коринтианс».

Бразильский клуб предлагает игроку лучшие условия, чем «Барселона».

Напомним, что контракт Кавани с МЮ истекает ближайшим летом и его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне уругваец провел 8 игр, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Кавани хочет подписать «Севилья».

Источник — AS

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