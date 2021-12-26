Коринтианс включился в борьбу за Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вскоре покинет клуб.
Главным претендентом на футболиста является «Барселона», но, как сообщает источник, в борьбу включился «Коринтианс».
Бразильский клуб предлагает игроку лучшие условия, чем «Барселона».
Напомним, что контракт Кавани с МЮ истекает ближайшим летом и его можно будет подписать свободным агентом.
В этом сезоне уругваец провел 8 игр, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что Кавани хочет подписать «Севилья».
Источник — AS
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