Коринтианс включился в борьбу за Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани вскоре покинет клуб.

Главным претендентом на футболиста является «Барселона», но, как сообщает источник, в борьбу включился «Коринтианс».

Бразильский клуб предлагает игроку лучшие условия, чем «Барселона».

Напомним, что контракт Кавани с МЮ истекает ближайшим летом и его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне уругваец провел 8 игр, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Кавани хочет подписать «Севилья».