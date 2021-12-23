Трансфер под угрозой. Севилья может перехватить Кавани у Барселоны

Испанский клуб также заинтересован в бомбардире «Манчестер Юнайтед»

  • 23.12.2021 17:13
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Трансфер под угрозой. Севилья может перехватить Кавани у Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

У каталонской «Барселоны», которая практически согласовала переход 34-летнего уругвайского форварда «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани в будущем январе, появился неожиданный конкурент.

На опытного футболиста нацелилась «Севилья», которая может перехватить Кавани у «блаугранас» этой зимой.

Кавани защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из парижского ПСЖ в октябре 2020 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эдинсон провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист сыграл всего 274 минуты.

Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €4 миллиона.

Источник — Mundo Deportivo

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