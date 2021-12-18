Кавани согласился перейти в Барселону

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани дал согласие на переход в «Барселону». Он переберется в Каталонию в январе.
Для «Барселоны» Кавани станет заменой Серхио Агуэро, который завершил карьеру из-за проблем с сердцем. 34-летний уругвайский форвард подпишет контракт до конца сезона.
«Манчестер Юнайтед» согласился отпустить Кавани бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.
В нынешнем сезоне на счету Кавани 1 гол в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.