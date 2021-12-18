Кавани согласился перейти в Барселону

Каталонцы нашли замену Серхио Агуэро

  • 18.12.2021 11:51
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  • 1 комментарий
Кавани согласился перейти в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани дал согласие на переход в «Барселону». Он переберется в Каталонию в январе.

Для «Барселоны» Кавани станет заменой Серхио Агуэро, который завершил карьеру из-за проблем с сердцем. 34-летний уругвайский форвард подпишет контракт до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед» согласился отпустить Кавани бесплатно, чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне на счету Кавани 1 гол в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Shunya|Kh
    online
    Shunya|Kh, 18.12.2021 12:03
    +1
    Люк Дейонг, Агуеро, тепер Кавані. Антиомолодженя якесь
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