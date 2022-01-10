Ворскла на сборах в Турции сыграет с польским клубом

9 февраля «Ворскла» проведет контрольный матч с клубом ЛКС (Лодзь). На данный момент эта команда занимает 9-е место в 1 лиге Польши. Встреча пройдет в Манавгате.
«Ворскла» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 22 января команда Юрия Максимова улетит на сбор в Турцию, который будет разбит на две части.
Во второй, в феврале, «Ворскла» проведет четыре-пять контрольных матчей. Возвращение в Полтаву запланировано на 18 февраля.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» заинтересована в услугах казахстанского футболиста.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.