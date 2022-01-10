Бывший президент УПЛ будет работать в Черноморце

Бывший президент УПЛ Владимир Генинсон будет работать в структуре одесского «Черноморца». Он представляет нового генерального партнера – группу компаний Vertex United.
По словам Генинсона, в команде будут иностранные футболисты. Сейчас в сфере интересов клуба четверо легионеров.
Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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