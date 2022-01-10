Ставка на Миколенко. Конкурент Виталия близок к переходу в Астон Виллу

«Астон Вилла» ведет переговоры с «Эвертоном» о переходе французского левого защитника «ирисок» Люка Диня.

По данным источника, переговоры эти находятся на продвинутой стадии. Самому игроку клуб из Бирмингема предложил четырехлетний контракт.

Как известно, у Диня есть конфликт с главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом. Контракт футболиста с «ирисками» рассчитан до лета 2025 года, однако француз, скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей и забил 1 гол. Динь является конкурентом украинского новичка «Эвертона» Виталия Миколенко.