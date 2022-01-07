Конкурент Миколенко требует трансфер. Эвертон готов отпустить

Люка Динь требует продать его

  • 07.01.2022 17:25
  • 517 просмотров
  • 1 комментарий
Конкурент Миколенко требует трансфер. Эвертон готов отпустить
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес подтвердил, что левый защитник команды Люка Динь потребовал у руководства оформить трансфер до завершения января.

«Динь очень прямо мне все сказал. Что должен делать тренер, если игрок заявил о желании уйти? Это решает руководство клуба», - сказал Бенитес.

Известно, что на игрока нацелены ряд клубов АПЛ и Серии A. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей и забил 1 гол.

Динь является конкурентом новичка «Эвертона» Виталия Миколенко.

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 07.01.2022 17:26
    -1
    Заберут с руками и ногами
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности