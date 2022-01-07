Конкурент Миколенко требует трансфер. Эвертон готов отпустить

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес подтвердил, что левый защитник команды Люка Динь потребовал у руководства оформить трансфер до завершения января.
«Динь очень прямо мне все сказал. Что должен делать тренер, если игрок заявил о желании уйти? Это решает руководство клуба», - сказал Бенитес.
Известно, что на игрока нацелены ряд клубов АПЛ и Серии A. В нынешнем сезоне Динь провел 15 матчей и забил 1 гол.
Динь является конкурентом новичка «Эвертона» Виталия Миколенко.
Источник — Sky Sports
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