21-й тур
Эллас Верона
1 : 2
Салернитана
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Верона – Салернитана – 1:2. Прервали серию без побед. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии A

  • 10.01.2022 00:59
  • 13 просмотров
  • 0 комментариев
Верона – Салернитана – 1:2. Прервали серию без побед. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Салернитана» обыграла «Верону» со счетом 2:1, прервав серию из 8 игр без побед.

У гостей отличились Милан Джурич и Григорис Кастанос, хозяева ответили голом Дарко Лазовича. На 89-й минуте «Верона» осталась вдесятером после удаления Ивана Илича.

Серия А. 21-й тур

Верона – Салернитана – 1:2

Голы: Джурич, 29, пен (0:1). Лазович, 63 (1:1). Кастанос, 70 (1:2)

События матча
89' Иван Илич (Эллас Верона) получает красную карточку.
70' ГОЛ ! Мяч забил Григорис Кастанос (Салернитана).
63' ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
29' ГОЛ ! С пенальти забил Милан Джурич (Салернитана).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности