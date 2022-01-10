В матче 21-го тура чемпионата Италии «Салернитана» обыграла «Верону» со счетом 2:1, прервав серию из 8 игр без побед.
У гостей отличились Милан Джурич и Григорис Кастанос, хозяева ответили голом Дарко Лазовича. На 89-й минуте «Верона» осталась вдесятером после удаления Ивана Илича.
Серия А. 21-й тур
Верона – Салернитана – 1:2
Голы: Джурич, 29, пен (0:1). Лазович, 63 (1:1). Кастанос, 70 (1:2)
События матча
|89'
|Иван Илич (Эллас Верона) получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Григорис Кастанос (Салернитана).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарко Лазович (Эллас Верона).
|29'
|ГОЛ ! С пенальти забил Милан Джурич (Салернитана).
Источник — Sport.ua
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