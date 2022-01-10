18-й тур
Бохум
1 : 0
Вольфсбург
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Козлы обыграли Старую даму, Волки потерпели поражение от новичка Бундеслиги

«Кельн» и «Бохум» взяли по три очка, переиграв «Герту» и «Вольфсбург»

  • 10.01.2022 01:12
  • 18 просмотров
  • 0 комментариев
Козлы обыграли Старую даму, Волки потерпели поражение от новичка Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 января состоялись два матча 18-го тура чемпионата Германии.

«Кельн» в гостях победил «Герту» со счетом 3:1. «Козлы» уже в первом тайме дважды поразили ворота «Старой дамы»

Новичок Бундеслиги «Бохум» победил «Вольфсбург» (1:0), единственный мяч в ворота «волков» на 65-й минуте забил Милош Пантович.

Бундеслига. 18-й тур

Герта – Кельн – 1:3

Голы: Модест, 29 (0:1). Дуда, 32 (0:2). Дарида, 57 (1:2). Тильманн, 90+1 (1:3).

Бохум – Вольфсбург – 1:0

Гол: Пантович, 65.

События матча
65' ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (Бохум).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности