Козлы обыграли Старую даму, Волки потерпели поражение от новичка Бундеслиги

9 января состоялись два матча 18-го тура чемпионата Германии.
«Кельн» в гостях победил «Герту» со счетом 3:1. «Козлы» уже в первом тайме дважды поразили ворота «Старой дамы»
Новичок Бундеслиги «Бохум» победил «Вольфсбург» (1:0), единственный мяч в ворота «волков» на 65-й минуте забил Милош Пантович.
Бундеслига. 18-й тур
Герта – Кельн – 1:3
Голы: Модест, 29 (0:1). Дуда, 32 (0:2). Дарида, 57 (1:2). Тильманн, 90+1 (1:3).
Бохум – Вольфсбург – 1:0
Гол: Пантович, 65.
События матча
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Милош Пантович (Бохум).
Источник — Sport.ua
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