20-й тур
Вильярреал
2 : 2
Атлетико Мадрид
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Корреа забил с центра поля! Вильярреал и Атлетико сыграли вничью

9 января состоялись матчи 20-го тура испанской Ла Лиги

  • 10.01.2022 00:19
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ВИДЕО. Корреа забил с центра поля! Вильярреал и Атлетико сыграли вничью
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2)

На 10-й минуте Анхель Корреа забил гол с центра поля, перебросив вратаря хозяев Херонимо Рульи.

«Вильярреал» набрал 29 очков (8-е место). У «Атлетико» теперь 33 очка (4-я позиция).

Ла Лига. 20-й тур

Вильярреал – Атлетико – 2:2

Голы: Корреа, 10 (0:1). Пау Торрес, 29 (1:1). Морено, 58 (2:1). Кондогбья, 67 (2:2)

Нереализованный пенальти: Морено, 26

ГОЛ! 0:1. Анхель Корреа, 10 мин, гол с центра поля.

ГОЛ! 1:1. Пау Торрес, 29 мин.

ГОЛ! 2:1. Морено, 58 мин.

ГОЛ! 2:2. Кондогбиа, 67 мин.

Райо Вальекано – Бетис – 1:1

Севилья – Хетафе – 1:0

Алавес – Атлетик – 0:0

Осасуна – Кадис – 2:0

События матча
90' Джеффри Кондобиа (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
67' ГОЛ ! Мяч забил Жоффрей Кондогбия (Атлетико Мадрид).
58' ГОЛ ! Мяч забил Альберто Морено (Вильярреал).
29' ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
10' ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).

Источник — Sport.ua

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