ВИДЕО. Корреа забил с центра поля! Вильярреал и Атлетико сыграли вничью

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» (2:2)
На 10-й минуте Анхель Корреа забил гол с центра поля, перебросив вратаря хозяев Херонимо Рульи.
«Вильярреал» набрал 29 очков (8-е место). У «Атлетико» теперь 33 очка (4-я позиция).
Ла Лига. 20-й тур
Вильярреал – Атлетико – 2:2
Голы: Корреа, 10 (0:1). Пау Торрес, 29 (1:1). Морено, 58 (2:1). Кондогбья, 67 (2:2)
Нереализованный пенальти: Морено, 26
ГОЛ! 0:1. Анхель Корреа, 10 мин, гол с центра поля.
ГОЛ! 1:1. Пау Торрес, 29 мин.
ГОЛ! 2:1. Морено, 58 мин.
ГОЛ! 2:2. Кондогбиа, 67 мин.
Райо Вальекано – Бетис – 1:1
Севилья – Хетафе – 1:0
Алавес – Атлетик – 0:0
Осасуна – Кадис – 2:0
|90'
|Джеффри Кондобиа (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоффрей Кондогбия (Атлетико Мадрид).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Альберто Морено (Вильярреал).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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