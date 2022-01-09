Кубок Африки. Эфиопия уступила Кабо-Верде в матче первого тура

Сборная Кабо-Верде победила команду Эфиопии (1:0) в матче первого тура Кубка африканских наций.

Единственный мяч в конце первого тайма забил Жулиу Тавареш. Эфиопская команда играла в меньшинстве с 12-й минуты после удаления Яред Байе.

После первого тура в группе А по 3 очка имеют Камерун и Кабо-Верде, одержав победы над Буркина-Фасо и Эфиопией (по 0 очков) соответственно.

Кубок Африки

Группа A. 1-й тур

9 января, 21:00. Яунде (Камерун)

Эфиопия – Кабо-Верде – 0:1

Гол: Тавареш, 45+1.

Эфиопия: Шанко, Хамид, Тамене, Байе, Юсеф, Мохаммед, Дагначев (Кассим, 82), Йоханнес, Кебеде (Соломон, 62), Насир (Мелаю, 82), Гебремихаэль (Алему, 62).

Кабо-Верде: Марсиу Роза, Стопира, Лопеш, Тавареш, Фортеш, Боржеш, Монтейру (Андраде, 76), Роша Сантуш, Фортеш, Мендеш Родригеш (Семеду, 68), Тавареш (Вагнер, 86).

Предупреждения: Тамене, 39 – Мендеш Родригеш, 25.

Удаление: Байе, 12.

Судья: Карвалью.