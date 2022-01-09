9 января прошел матч 21-го тура Серии A между командами «Наполи» и «Сампдория» (1:0).
На 43-й минуте Андреа Петанья боковыми ножницами отправил мяч в девятку ворот соперника.
Наполи – Сампдория – 1:0. Петанья забил шедевр! Видео гола и обзор матча
События матча
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петанья (Наполи).
Источник — Sport.ua
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