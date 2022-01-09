9 января прошел матч 21-го тура Серии A между командами «Эмполи» и «Сассуоло» (1:5).
Эмполи – Сассуоло – 1:5. Большой разгром. Видео голов и обзор матча
Голы: Хендерсон, 16 – Берарди, 13 (пен.), Распадори, 24, 71, Скамакка, 67, 90+2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
|60'
|Маттиа Вити (Эмполи) получает красную карточку.
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Сассуоло).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Лиам Хендерсон (Эмполи).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
Источник — Sport.ua
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