Малиновский получил высокую оценку от WhoScored за матч против Удинезе

В матче 21-го тура Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» со счетом 6:2.
Украинец Руслан Малиновский в первом тайме забил гол и сделал ассист на Луиса Муриэля, который в этом матче оформил дубль.
Веб-портал WhoScored поставил Малиновскому высокую оценку 8.4. Луис Муриэль получил близкие к идеалу 9.8 балла.
Оценки WhoScored за матч Удинезе – Аталанта – 2:6
Источник — Sport.ua
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