Что такое не везет. Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на ковид.



Сообщается, что украинский специалист сразу же был изолирован. У всех остальных членов команды и тренерского штаба «Дженоа» тесты отрицательные.



Отметим, что 28 декабря Шевченко заразился коронавирусом и находился на самоизоляции. Пятого января он получил негативный результат и со следующего дня приступил к тренировкам с командой.



Сегодня «Дженоа» сыграет важнейший матч против «Специи», которая опережает команду из Генуи на 4 очка в турнирной таблице Серии А. Начало в 19:30 по Киеву.