Что такое не везет. Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на ковид.
Сообщается, что украинский специалист сразу же был изолирован. У всех остальных членов команды и тренерского штаба «Дженоа» тесты отрицательные.
Отметим, что 28 декабря Шевченко заразился коронавирусом и находился на самоизоляции. Пятого января он получил негативный результат и со следующего дня приступил к тренировкам с командой.
Сегодня «Дженоа» сыграет важнейший матч против «Специи», которая опережает команду из Генуи на 4 очка в турнирной таблице Серии А. Начало в 19:30 по Киеву.
Источник — ФК Дженоа
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Или наоборот - тогда болел, а сейчас ложный тест. Тем более писали, что тесты могут давать ложный позитив еще много месяцев после болезни. Может у Шевы что-то такое.
Нельзя было просто написать по делу: "Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус"? Зачем эта бредовая отсебятина с "Что такое не везет"
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