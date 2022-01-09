Что такое не везет. Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Дженоа» помещен на изоляцию

  • 09.01.2022 18:37
  • 2549 просмотров
  • 8 комментариев
Что такое не везет. Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на ковид. 
 
Сообщается, что украинский специалист сразу же был изолирован. У всех остальных членов команды и тренерского штаба «Дженоа» тесты отрицательные.
 
Отметим, что 28 декабря Шевченко заразился коронавирусом и находился на самоизоляции. Пятого января он получил негативный результат и со следующего дня приступил к тренировкам с командой.
 
Сегодня «Дженоа» сыграет важнейший матч против «Специи», которая опережает команду из Генуи на 4 очка в турнирной таблице Серии А. Начало в 19:30 по Киеву.  

Источник — ФК Дженоа

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    anacreon
    online
    anacreon, 09.01.2022 19:56
    +1
    Муґунот Уух, 09.01.2022 19:33
    интересно, если он 28.12 заразился, то как 5.01он мог быть здоровым?
    Омикрон такой слабый. Многие спортсмены за 5-7 дней выздоравливают. Месси он со скоростью ракеты вылечился.
    Ссылка
    anacreon
    online
    anacreon, 09.01.2022 19:57
    0
    Вполне вероятно, что в первый раз был ложный тест и Шевченко зря "лечился". Но раз дал положительный, то сразу всех запирают. Может у него и симптомов нет. А сейчас по настоящему заразился.
    Или наоборот - тогда болел, а сейчас ложный тест. Тем более писали, что тесты могут давать ложный позитив еще много месяцев после болезни. Может у Шевы что-то такое.
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    OKs100
    online
    OKs100, 09.01.2022 19:56
    0
    Муґунот Уух, 09.01.2022 19:33
    интересно, если он 28.12 заразился, то как 5.01он мог быть здоровым?
    Привитый, молодой, концентрация вируса небольшая, поэтому обнаружение затруднено.
    Ссылка
    anacreon
    online
    anacreon, 09.01.2022 19:55
    0
    Опять вам какой-то школьник пишет эти бредовые заголовки, как для маленьких детей.
    Нельзя было просто написать по делу: "Шевченко снова сдал положительный тест на коронавирус"? Зачем эта бредовая отсебятина с "Что такое не везет"
    Спорт.юа - вы солидное спортивное издание. А не пацанчики в паблике вк. Перестаньте позориться.
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    ass36
    ass36, 09.01.2022 19:53
    0
    Раз вирус такой опасен почему он ещё жив? А раз вирус такой безопасный почему все заставляют упидаряться?
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 09.01.2022 19:33
    0
    интересно, если он 28.12 заразился, то как 5.01он мог быть здоровым?
    Ссылка
    padlo95
    padlo95, 09.01.2022 19:26
    0
    Да это бред какой то...
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    Smart
    online
    Smart, 09.01.2022 18:44
    -3
    Сейчас без него начнут выигрывать)))
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