ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко получил негативный результат теста на ковид

Главный тренер «Дженоа» возвращается к работе

  • 05.01.2022 21:06
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко получил негативный результат теста на ковид
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, который 28 декабря заразился коронавирусом и находился на самоизоляции, сдал повторный тест на COVID-19 и получил негативный результат.
 
Таким образом, украинский специалист уже 6 января сможет присоединиться к своему клубу.
 
В четверг «Дженоа» сыграет матч 20-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что 22-летний защитник «Брайтона» стал игроком «Дженоа».

Источник — ФК Дженоа

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    online
    Trollface, 05.01.2022 21:16
    0
    Вокруг Шевы сейчас сплошной негатив.
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