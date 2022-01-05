ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко получил негативный результат теста на ковид

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, который 28 декабря заразился коронавирусом и находился на самоизоляции, сдал повторный тест на COVID-19 и получил негативный результат.
Таким образом, украинский специалист уже 6 января сможет присоединиться к своему клубу.
В четверг «Дженоа» сыграет матч 20-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что 22-летний защитник «Брайтона» стал игроком «Дженоа».
Источник — ФК Дженоа
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