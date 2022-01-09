Стали известны детали контракта Морозюка с Черноморцем

Соглашение футболиста будет рассчитано до лета следующего года

  • 09.01.2022 16:43
  • 3853 просмотра
  • 1 комментарий
Стали известны детали контракта Морозюка с Черноморцем
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк подпишет с «Черноморцем» полноценный контракт на 1,5 года. Об этом сообщает телеграм канал «Динамо Киев Inside».
 
Ранее сообщалось, что «моряков» также усилит и Орест Кузык из львовского «Руха». 
 
Отметим, что Морозюк с июля 2021-го находится без клуба. Последней его командой был турецкий «Ризерспор».

Источник — Telegram

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    rosti79
    rosti79, 09.01.2022 17:03
    +1
    а морозючка?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности