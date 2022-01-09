Стали известны детали контракта Морозюка с Черноморцем

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк подпишет с «Черноморцем» полноценный контракт на 1,5 года. Об этом сообщает телеграм канал «Динамо Киев Inside».



Ранее сообщалось, что «моряков» также усилит и Орест Кузык из львовского «Руха».



Отметим, что Морозюк с июля 2021-го находится без клуба. Последней его командой был турецкий «Ризерспор».