Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на турнире в Аделаиде

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк сыграют в парном разряде на турнире WTA 250 в Аделаиде.
В первом раунде украинско-индийская пара Надежда Киченок / Саня Мирза, посеянная под вторым номером, встретится с чешским дуэтом Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
Марта Костюк вместе в представительницей Польши Катаржиной Питер будет противостоять лидерам посева — чешскому дуэту Мария Боузкова / Луция Градецка.
Костюк на этих соревнованиях сыграет и в одиночном разряде.
Источник — Теннисный Портал Украины
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