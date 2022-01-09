Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на турнире в Аделаиде

Дуэт Надежды и Сани Мирзы получил второй номер посева

  • 09.01.2022 16:14
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Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на турнире в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Саня Мирза

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк сыграют в парном разряде на турнире WTA 250 в Аделаиде.
 
В первом раунде украинско-индийская пара Надежда Киченок / Саня Мирза, посеянная под вторым номером, встретится с чешским дуэтом Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
 
Марта Костюк вместе в представительницей Польши Катаржиной Питер будет противостоять лидерам посева — чешскому дуэту Мария Боузкова / Луция Градецка.

Костюк на этих соревнованиях сыграет и в одиночном разряде.

Источник — Теннисный Портал Украины

(3 голоса)

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    Spectra
    Spectra, 09.01.2022 16:31
    0
    Украинский финал
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