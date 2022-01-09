Киченок и Костюк узнали соперниц в парном разряде на турнире в Аделаиде

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Марта Костюк сыграют в парном разряде на турнире WTA 250 в Аделаиде.



В первом раунде украинско-индийская пара Надежда Киченок / Саня Мирза, посеянная под вторым номером, встретится с чешским дуэтом Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.



Марта Костюк вместе в представительницей Польши Катаржиной Питер будет противостоять лидерам посева — чешскому дуэту Мария Боузкова / Луция Градецка.

Костюк на этих соревнованиях сыграет и в одиночном разряде.