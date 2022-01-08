Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Аделаиде

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина на следующей неделе сыграют на турнире WTA 250 в Аделаиде.



Элина Свитолина (№15 WTA) получила второй номер посева и в первом круге встретится с американкой Мэдисон Киз (№56 WTA).



Марта Костюк (№50 WTA) на стартует матчем против американки Шелби Роджерс (№40 WTA).



Ангелина Калинина (№52 WTA) в первом раунде сразится с пятой сеяной Вероникой Кудерметовой (№31 WTA).

В квалификации стартует Даяна Ястремская (№99 WTA). Ее первой соперницей станет Йоанне Цугер из Швейцарии (№289 WTA).

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