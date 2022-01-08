Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Аделаиде

Хороший шанс оценить свои силы против американок, с которыми в апреле играть матчевую встречу

  • 08.01.2022 16:22
  • 1202 просмотра
  • 5 комментариев
Свитолина, Костюк и Калинина узнали первых соперниц на турнире в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина на следующей неделе сыграют на турнире WTA 250 в Аделаиде.
 
Элина Свитолина (№15 WTA) получила второй номер посева и в первом круге встретится с американкой Мэдисон Киз (№56 WTA).
 
Марта Костюк (№50 WTA) на стартует матчем против американки Шелби Роджерс (№40 WTA).
 
Ангелина Калинина (№52 WTA) в первом раунде сразится с пятой сеяной Вероникой Кудерметовой (№31 WTA). 

В квалификации стартует Даяна Ястремская (№99 WTA). Ее первой соперницей станет Йоанне Цугер из Швейцарии (№289 WTA).

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 08.01.2022 17:00
    +2
    Чесно кажучи, дуже непогані шанси знову всім програти у першому колі. З одного боку, не дуже хотілося б далеко заходити на тижні перед АО, з іншого - колись же потрібно хоч якісь перемоги здобувати і набирати форму. І все ж, фаворитками ніхто з наших трьох тенісисток в основі не буде.
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    Spectra
    Spectra, 08.01.2022 16:51 (изменен)
    +1
    Володимир Семигайло, 08.01.2022 16:43
    99% програють всі в першому ж колі.
    Не, пусть реабилитируются
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    Spectra
    Spectra, 08.01.2022 16:43
    +1
    Насчёт Веронике не понятно, может снятся все же мотаться на 250 перед АО мало кто рискнёт, если и сыграют Ангелина физически будет лучше готова, а вот Эли и Марте тяжело будет, но Эли пора прервать неприятную серию, а то перед АО у нее будет 2 поражений, ещё в прошлом сезоне 2 поражении и психологическая состояние не самая лучше, а Марте и нужны сложные соперники она на них хорошо настраивается, если пройдёт может сыграть против Гофф было бы классно, но заходит выше 1 круга не надо, мы помним как закончилась все на этой недели!
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    sirjoga
    sirjoga, 08.01.2022 17:27
    0
    Не хочу ніяк образити наших тенісисток, це жарт, але якби їм давали імена як у боксі, то на корт би виходили - Еліна "Біткоїн" (бо гра непрогнозована як курс), Марта "Плакса" і Даяна "Чавунна ракетка"
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    Володимир Семигайло
    Володимир Семигайло, 08.01.2022 16:43
    -1
    99% програють всі в першому ж колі.
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