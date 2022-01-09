21-й тур
Венеция
0 : 3
Милан
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Милан крупно обыграл Венецию и возглавил турнирную таблицу Серии А

Гол Ибрагимовича положил начало уверенной победе

  • 09.01.2022 16:01
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  • 1 комментарий
Милан крупно обыграл Венецию и возглавил турнирную таблицу Серии А
© ФК Милан

В 21-м туре итальянской Серии А «Милан» на выезде крупно обыграл «Венецию».
 
Эта победа позволила «красно-черным» как минимум до вечера подняться на первую позицию в турнирной таблице.
 
«Интер» уже сегодня вернет себе лидерство, если сможет обыграть «Лацио».
 
Чемпионат Италии. 21-й тур

«Венеция» – «Милан» – 0:3
Голы: 0:1 – 2 Ибрагимович, 0:2 – 48 Эрнандес, 0:3 – 59, пенальти Эрнандес.

«Милан» – Меньян, Флоренци (Станга, 88), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Ибрагимович (Жиру, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62), Браим Диас (Мальдини, 73).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча
59' ГОЛ ! С пенальти забил Тео Эрнандес (Милан).
58' Михаил Свобода (Венеция) получает красную карточку.
48' ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
2' ГОЛ ! Мяч забил Златан Ибрагимович (Милан).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Roman Fedkiv
    Roman Fedkiv, 09.01.2022 16:20
    0
    Ибра решает ....больше чем рональдо
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