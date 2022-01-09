Милан крупно обыграл Венецию и возглавил турнирную таблицу Серии А

В 21-м туре итальянской Серии А «Милан» на выезде крупно обыграл «Венецию».



Эта победа позволила «красно-черным» как минимум до вечера подняться на первую позицию в турнирной таблице.



«Интер» уже сегодня вернет себе лидерство, если сможет обыграть «Лацио».



Чемпионат Италии. 21-й тур

«Венеция» – «Милан» – 0:3

Голы: 0:1 – 2 Ибрагимович, 0:2 – 48 Эрнандес, 0:3 – 59, пенальти Эрнандес.

«Милан» – Меньян, Флоренци (Станга, 88), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Ибрагимович (Жиру, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62), Браим Диас (Мальдини, 73).

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