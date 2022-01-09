Стали известны условия трансфера Вакулы из Шахтера в Полесье

Это аренда на полтора года

  • 09.01.2022 15:50
  • 1907 просмотров
  • 7 комментариев
Стали известны условия трансфера Вакулы из Шахтера в Полесье
© ФК Полесье. Владислав Вакула

22-летний полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула, который первую часть сезона на правах аренды провел в «Ворскле», продолжит карьеру в перволиговом «Полесье».

Клуб из Житомира арендовал Вакулу у «горняков» на полтора года.

«Когда я приехал, ребята сразу хорошо приняли. Некоторых ребят я знаю еще из прошлых команд, мы раньше уже встречались. В общем, все прекрасно, мне нравится.

Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень. Посмотреть даже на команды: «Металлист», «Кривбасс». Чемпионат стал гораздо интереснее. И да, он действительно непредсказуем и на самом деле мало чем уступает Премьер-лиге, поэтому мне будет интересно попробовать свои силы здесь. Конечно, хочется в Премьер-лигу, думаю, мы сделаем все для того, чтобы туда попасть и показывать там хороший футбол», – прокомментировал переход Вакула.

Источник — ФК Полесье

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 09.01.2022 16:21
    +2
    Видно ведь по фото что человек счастлив.
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    johndow
    johndow, 09.01.2022 15:55
    +1
    Дилетант заголовки у вас пишет… трансфер - это продажа за деньги, а этого бухарика просто сбагрили в аренду
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    KRBS55
    KRBS55, 09.01.2022 16:43
    0
    Гусёк попадёт скоро во 2 лигу, и тоже будет кукарекать что она не хуже премьер лиги) Пробухал ты свою карьеру, а был перспективным игроком.
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    steelmaker
    online
    steelmaker, 09.01.2022 16:36
    0
    Lesovij7, 09.01.2022 16:10
    И где здесь про условия трансфера? Цена, зарплата и т.д. смысл таких заголовков
    ну как смысл таких заголовков? чтоб ты зашел, прочитал и написал свой ценный комментарий. а насчет цены и зарплаты... их не публикуют даже в топ-клубах Европы зачастую, чего ждать подобного от Первой лиги...
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    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 16:10
    0
    Удачи.
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    steelmaker
    online
    steelmaker, 09.01.2022 16:06
    0
    johndow, 09.01.2022 15:55
    Дилетант заголовки у вас пишет… трансфер - это продажа за деньги, а этого бухарика просто сбагрили в аренду
    дилетант - это вы, ибо трансфер - это любой переход, будь то продажа, аренда или подписание игрока свободным агентом.
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    Lesovij7
    Lesovij7, 09.01.2022 16:10
    -1
    И где здесь про условия трансфера? Цена, зарплата и т.д. смысл таких заголовков
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