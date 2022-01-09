Стали известны условия трансфера Вакулы из Шахтера в Полесье

22-летний полузащитник «Шахтера» Владислав Вакула, который первую часть сезона на правах аренды провел в «Ворскле», продолжит карьеру в перволиговом «Полесье».

Клуб из Житомира арендовал Вакулу у «горняков» на полтора года.

«Когда я приехал, ребята сразу хорошо приняли. Некоторых ребят я знаю еще из прошлых команд, мы раньше уже встречались. В общем, все прекрасно, мне нравится.

Сейчас Первая лига вышла совсем на другой уровень. Посмотреть даже на команды: «Металлист», «Кривбасс». Чемпионат стал гораздо интереснее. И да, он действительно непредсказуем и на самом деле мало чем уступает Премьер-лиге, поэтому мне будет интересно попробовать свои силы здесь. Конечно, хочется в Премьер-лигу, думаю, мы сделаем все для того, чтобы туда попасть и показывать там хороший футбол», – прокомментировал переход Вакула.