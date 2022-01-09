Визу Джоковича могут еще раз аннулировать, если суд ее восстановит

МВД Австралии направило в суд ответ на апелляцию Новака Джоковича на аннулирование визы.
Среди прочего утверждается, что даже в случае успешной апелляции сербского теннисиста могут задержать повторно, снова аннулировать визу и не пустить в Австралию.
«Решение о немедленном освобождении не препятствует повторному задержанию, если для этого есть полномочия», – сказано в документе.
Ранее австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
Рассмотрение апелляции состоится в понедельник в 10:00 утра по Мельбурну.
Источник — Twitter
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