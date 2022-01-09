Визу Джоковича могут еще раз аннулировать, если суд ее восстановит

МВД Австралии направило в суд ответ на апелляцию Новака Джоковича на аннулирование визы.



Среди прочего утверждается, что даже в случае успешной апелляции сербского теннисиста могут задержать повторно, снова аннулировать визу и не пустить в Австралию.



«Решение о немедленном освобождении не препятствует повторному задержанию, если для этого есть полномочия», – сказано в документе.

Ранее австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.



Рассмотрение апелляции состоится в понедельник в 10:00 утра по Мельбурну.