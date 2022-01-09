Визу Джоковича могут еще раз аннулировать, если суд ее восстановит

Кажется, ситуация окончательно выходит из-под контроля

  • 09.01.2022 15:47
  • 461 просмотр
  • 2 комментария
Визу Джоковича могут еще раз аннулировать, если суд ее восстановит
© Getty Images/Global Images Ukraine

МВД Австралии направило в суд ответ на апелляцию Новака Джоковича на аннулирование визы.
 
Среди прочего утверждается, что даже в случае успешной апелляции сербского теннисиста могут задержать повторно, снова аннулировать визу и не пустить в Австралию.
 
«Решение о немедленном освобождении не препятствует повторному задержанию, если для этого есть полномочия», – сказано в документе.

Ранее австралийские пограничники аннулировали визу Новака, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
 
Рассмотрение апелляции состоится в понедельник в 10:00 утра по Мельбурну.

Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
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    adidas77
    online
    adidas77, 09.01.2022 15:58
    +1
    Второе китайское предупреждение, для хитрожопого серба и его защитников!
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    zhevasil
    zhevasil, 09.01.2022 16:05
    -4
    К сожалению сейчас яростно борются с не вакцинированными, чем с короновирусом. Может поэтому такой рост эпидемии пошёл. К вакцинированным, но зараженным вопросов нету.
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