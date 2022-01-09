ФОТО. Спасибо тренеру. Миколенко отреагировал на дебют в Эвертоне

Виталий также поблагодарил партнеров по команде и болельщиков

  • 09.01.2022 15:13
  • 3761 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Спасибо тренеру. Миколенко отреагировал на дебют в Эвертоне
© ФК Эвертон. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал дебют в составе английского клуба.
 
«Мои первые 120 минут в футболке «Эвертона». Спасибо тренеру и партнерам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков», – написал Миколенко в инстаграме.
 
Отметим, что 22-летний защитник провел 120 минут в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).

Источник — Instagram

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Voller
    online
    Yura Voller, 09.01.2022 15:59
    +5
    Микола так тримати!
    Все в твоїх ногах, віримо!
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    Face Control
    Face Control, 09.01.2022 16:00
    -7
    Следующая новость, он поднял правую ногу.
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