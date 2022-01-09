ФОТО. Спасибо тренеру. Миколенко отреагировал на дебют в Эвертоне

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал дебют в составе английского клуба.



«Мои первые 120 минут в футболке «Эвертона». Спасибо тренеру и партнерам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков», – написал Миколенко в инстаграме.



Отметим, что 22-летний защитник провел 120 минут в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).