ФОТО. Спасибо тренеру. Миколенко отреагировал на дебют в Эвертоне

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал дебют в составе английского клуба.
«Мои первые 120 минут в футболке «Эвертона». Спасибо тренеру и партнерам по команде, для меня была важна поддержка болельщиков», – написал Миколенко в инстаграме.
Отметим, что 22-летний защитник провел 120 минут в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).
Источник — Instagram
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