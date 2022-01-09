Гаэль МОНФИС: «Чуть не потерял веру в теннис, но Элина обо мне заботилась»

Французский теннисист Гаэль Монфис поблагодарил жену Элину Свитолину после победы над Кареном Хачановым в финале турнира в Аделаиде.
«Хочу сказать спасибо моей жене, Элина всегда была рядом. Прошлый год для меня был очень-очень тяжелым, я чуть не потерял веру в теннис, но она была рядом и все время обо мне заботилась. Спасибо за все, Элина», – сказал Гаэль.
Отметим, что для Монфиса это был первый титул за два года.
We thank you too, Elina! 👏@Gael_Monfils @ElinaSvitolina #AdelaideTennis pic.twitter.com/cWrJ5fbv6h— Tennis TV (@TennisTV) January 9, 2022
Источник — ATP Tour
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