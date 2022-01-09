Гаэль МОНФИС: «Чуть не потерял веру в теннис, но Элина обо мне заботилась»

Французский теннисист поблагодарил жену за поддержку

  • 09.01.2022 14:49
  • 428 просмотров
  • 1 комментарий
Гаэль МОНФИС: «Чуть не потерял веру в теннис, но Элина обо мне заботилась»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис поблагодарил жену Элину Свитолину после победы над Кареном Хачановым в финале турнира в Аделаиде.
 
«Хочу сказать спасибо моей жене, Элина всегда была рядом. Прошлый год для меня был очень-очень тяжелым, я чуть не потерял веру в теннис, но она была рядом и все время обо мне заботилась. Спасибо за все, Элина», – сказал Гаэль.
 
Отметим, что для Монфиса это был первый титул за два года.

Источник — ATP Tour

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 09.01.2022 14:56
    +2
    Тепер тобі, Гаелю, час дбати про Еліну. Не менше, ніж на Шолом.
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