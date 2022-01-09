Филипп БУДКОВСКИЙ: «Черноморец? Не первый раз такое читаю в интернете»

Известный форвард опроверг слухи

  • 09.01.2022 12:00
  • 315 просмотров
  • 1 комментарий
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Черноморец? Не первый раз такое читаю в интернете»
© ФК Десна. Филипп Будковский

Бывший нападающий «Десны» Филипп Будковский не подтвердил информацию о возможном переходе в одесский «Черноморец».

«Не первый раз читаю о себе подобную информацию в интернете», - сказал Будковский.

Напомним, что в «Десне» Будковский появился в период зимнего антракта в сезоне-2019/20. В осенней части нынешнего Будковский принял участие во всех 18 матчах чемпионата.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    terhoha, 09.01.2022 12:05
    0
    18 матчів - 0 голів,0 передач. Кому це поліно ще треба.
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