Филипп БУДКОВСКИЙ: «Черноморец? Не первый раз такое читаю в интернете»

Бывший нападающий «Десны» Филипп Будковский не подтвердил информацию о возможном переходе в одесский «Черноморец».

«Не первый раз читаю о себе подобную информацию в интернете», - сказал Будковский.

Напомним, что в «Десне» Будковский появился в период зимнего антракта в сезоне-2019/20. В осенней части нынешнего Будковский принял участие во всех 18 матчах чемпионата.