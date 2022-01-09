Филипп БУДКОВСКИЙ: «Черноморец? Не первый раз такое читаю в интернете»

Бывший нападающий «Десны» Филипп Будковский не подтвердил информацию о возможном переходе в одесский «Черноморец».
«Не первый раз читаю о себе подобную информацию в интернете», - сказал Будковский.
Напомним, что в «Десне» Будковский появился в период зимнего антракта в сезоне-2019/20. В осенней части нынешнего Будковский принял участие во всех 18 матчах чемпионата.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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