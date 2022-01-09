Australian Open. Стали известны соперницы украинок в квалификации

Состоялась жеребьевка женского турнира Australian Open. По её результатам украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге квалификации.
Леся Цуренко сыграет против Анкиты Райны из Индии, Катерина Байндль (Козлова) сразится с американкой Грэйс Мин, соперницей Дарьи Снигур будет Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая, а Катерина Бондаренко померяется силами с австралийкой Шарлоттой Кемпенарс-Поч.
Квалификационный турнир на Australian Open начнется 10 января.
Напомним, ранее первых соперников в квалификации также узнали Марченко, Стаховский и Сачко.
Источник — Sport.ua
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