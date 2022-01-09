Australian Open. Стали известны соперницы украинок в квалификации

Цуренко, Байндль, Снигур и Бондаренко попытаются отобраться в основную сетку

  • 09.01.2022 09:38
  • 765 просмотров
  • 2 комментария
Australian Open. Стали известны соперницы украинок в квалификации
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Состоялась жеребьевка женского турнира Australian Open. По её результатам украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге квалификации.

Леся Цуренко сыграет против Анкиты Райны из Индии, Катерина Байндль (Козлова) сразится с американкой Грэйс Мин, соперницей Дарьи Снигур будет Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая, а Катерина Бондаренко померяется силами с австралийкой Шарлоттой Кемпенарс-Поч.

Квалификационный турнир на Australian Open начнется 10 января.

Напомним, ранее первых соперников в квалификации также узнали Марченко, Стаховский и Сачко.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 09.01.2022 10:06
    0
    Цуренко и Козлова в одной части и соперники у них слабые, если состоится украинское дерби лучше болеть за Козлову у Цуренко будут хорошие шансы пройди в основу в статусе лаки-лузера!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 09.01.2022 10:04 (изменен)
    0
    Бондаренко должна на опыте проходит 17-летнию Австралийку, а дальше Марино которая кроме подач ничего не умеет, а вот Рахимовуей не пройди, а вот от Снигур вообще ничего не жду если выиграет свой первый матч на БШ уже будет успех!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности