Australian Open. Стали известны соперницы украинок в квалификации

Состоялась жеребьевка женского турнира Australian Open. По её результатам украинские теннисистки узнали соперниц в первом круге квалификации.

Леся Цуренко сыграет против Анкиты Райны из Индии, Катерина Байндль (Козлова) сразится с американкой Грэйс Мин, соперницей Дарьи Снигур будет Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая, а Катерина Бондаренко померяется силами с австралийкой Шарлоттой Кемпенарс-Поч.

Квалификационный турнир на Australian Open начнется 10 января.

Напомним, ранее первых соперников в квалификации также узнали Марченко, Стаховский и Сачко.