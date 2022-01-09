Australian Open. Марченко, Стаховский и Сачко узнали первых соперников

Украинские теннисисты начнут турнирный путь с квалификации

  • 09.01.2022 09:19
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  • 1 комментарий
Australian Open. Марченко, Стаховский и Сачко узнали первых соперников
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Состоялась жеребьевка мужского турнира Australian Open. По её результатам украинские теннисисты узнали соперников в первом круге квалификации.

Илья Марченко сыграет против японца Ёсукэ Ватануки, Сергей Стаховский сразится с американцем Джей-Джей Вульфом, а соперником Виталия Сачко будет Зизу Бергс из Бельгии.

Квалификационный турнир на Australian Open начнется 10 января.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Spectra
    Spectra, 09.01.2022 09:46
    0
    Эхх... Стаховскому не повезло сначало Волф, потом Броди последний одиночный турнир может закончиться провально, что Марченко, что Сачко могут тягаться для Сачко главное пройди 1 круг, а потом и за основу можно бороться!
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