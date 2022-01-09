Australian Open. Марченко, Стаховский и Сачко узнали первых соперников

Состоялась жеребьевка мужского турнира Australian Open. По её результатам украинские теннисисты узнали соперников в первом круге квалификации.
Илья Марченко сыграет против японца Ёсукэ Ватануки, Сергей Стаховский сразится с американцем Джей-Джей Вульфом, а соперником Виталия Сачко будет Зизу Бергс из Бельгии.
Квалификационный турнир на Australian Open начнется 10 января.
Источник — Sport.ua
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