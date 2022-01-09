Эшли Барти выиграла турнир в Аделаиде

Первая ракетка мира успешно начала 2022 год

  • 09.01.2022 09:00
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Эшли Барти выиграла турнир в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти выиграла турнир WTA 500 в австралийской Аделаиде.

В финале 25-летняя австралийка в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Аделаида. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 6:2

Напомним, в ноябре Эшли Барти обручилась со своим избранником.

Источник — Sport.ua

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