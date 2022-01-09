Эшли Барти выиграла турнир в Аделаиде

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти выиграла турнир WTA 500 в австралийской Аделаиде.
В финале 25-летняя австралийка в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Аделаида. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 6:2
Напомним, в ноябре Эшли Барти обручилась со своим избранником.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.