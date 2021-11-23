ФОТО. Первая ракетка мира обручилась со своим избранником

25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти (№1 WTA) сообщила о своей помолвке с 30-летним австралийским гольфистом Гарри Киссиком.
«Будущий муж», — прокомментировала Эшли совместное фото, добавив пиктограммы кольца и сердечка.
Пара познакомилась в 2016 году. Примечательно, что Гарри — фанат футбольного клуба «Ливерпуль».
Источник — Instagram
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Симпатизую Еш, бажаю вдало поєднати успішну кар'єру з подружнім щастям.
Слава богу что Он+она.
А не он+он, она+она
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