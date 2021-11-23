ФОТО. Первая ракетка мира обручилась со своим избранником

Эшли Барти выйдет замуж за гольфиста Гарри Киссика

  • 23.11.2021 12:56
  • 2447 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Первая ракетка мира обручилась со своим избранником
© Instagram. Гарри Киссик и Эшли Барти

25-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти (№1 WTA) сообщила о своей помолвке с 30-летним австралийским гольфистом Гарри Киссиком.

«Будущий муж», — прокомментировала Эшли совместное фото, добавив пиктограммы кольца и сердечка.

Пара познакомилась в 2016 году. Примечательно, что Гарри — фанат футбольного клуба «Ливерпуль».

Источник — Instagram

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 23.11.2021 13:04
    +8
    На фото два человека возрастом 40+
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    Elis
    Elis, 23.11.2021 13:38
    +4
    Бажаю щасливого сімейного життя!
    Симпатизую Еш, бажаю вдало поєднати успішну кар'єру з подружнім щастям.
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    Умник
    Умник, 23.11.2021 13:15
    +4
    Ураа она развеяла мой миф.
    Слава богу что Он+она.
    А не он+он, она+она
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